Бредихина (Бредихина) Евдокия Степановна
женский, родилась Около 1846, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 08.08.1847 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецБредихин Степан ИвановичОколо 1801 г.р.
МатьБредихина (Кажухова) Прасковья АнисимовнаОколо 1808 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1847 ст.
Похороны
10.08.1847 ст.