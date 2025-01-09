Бредихина (Бредихина) Евдокия Степановна Около 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихина (Бредихина) Евдокия Степановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1846, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 08.08.1847 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Бредихин Степан ИвановичОколо 1801 г.р.
Мать
Бредихина (Кажухова) Прасковья АнисимовнаОколо 1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Бредихин Степан Иванович

Мать: Бредихина (Кажухова) Прасковья Анисимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
08.08.1847 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
10.08.1847 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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