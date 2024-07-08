Косьмичев Андриан Логинов
Место рождения
Дата рождения17.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
17.08.1847
Отец: Логин Петров
Мать: Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
26.06.1871
Сын: Косьмичев Павел Андрианов
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Пущинской волости сельца Злобина Крестьянинъ Иванъ Федодосиев Пущинской волости деревни Гавшино крестьянина Михаила Афонасiева дочь Марія
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: Косьмичева Наталья Андрианова
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Сельца Тверитина Кредьянинъ Петръ Родіоновъ - крестьянина законная Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
16.08.1874
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Слова Тверитина Священникъ Петръ Родіоновъ Крестьянинъ на Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
07.07.1876
Сын: Косьмичев Михаил Андрианов
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Сельца Тверитина Крестьянин Василій Васильевъ; Крестьянинъ Петра Кононова жена Праскева Васильева
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Косьмичев Федор Андрианов
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Восприемники: Воспитанник московского домаЯков Александров Селоца злобина крестьянская девиц Матрона Иванова Молова
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Косьмичева Кузьмичева Александра Андрианова
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Той де деревни крестьянин Денис Максимов и крестьянка Акелина Николаева
Рождение ребёнка
24.09.1883
Сын: Кузьмичев Косьмичев Сергей Андрианов
Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова
Сельца Тверитина крестьянинъ Андріанъ Логинова Космичевъ, и законная его онина Праскева Михайлова, оба православнаго вѣроисповѣданія. Восприемники: Того жъ сельца крестьянинъ Афанасій Петровъ и крест... Показать все
Смерть
Неизвестно