Косьмичев Андриан Логинов 17.08.1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косьмичев Андриан Логинов

Место рождения

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.08.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1847

Отец: Логин Петров

Мать: Агрипина Гаврилова

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1871

Сын: Косьмичев Павел Андрианов

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Пущинской волости сельца Злобина Крестьянинъ Иванъ Федодосиев Пущинской волости деревни Гавшино крестьянина Михаила Афонасiева дочь Марія
Рождение ребёнка
22.08.1872

Дочь: Косьмичева Наталья Андрианова

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Сельца Тверитина Кредьянинъ Петръ Родіоновъ - крестьянина законная Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Косьмичев Илья Андрианов

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Слова Тверитина Священникъ Петръ Родіоновъ Крестьянинъ на Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
07.07.1876

Сын: Косьмичев Михаил Андрианов

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Сельца Тверитина Крестьянин Василій Васильевъ; Крестьянинъ Петра Кононова жена Праскева Васильева
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Косьмичев Федор Андрианов

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемники: Воспитанник московского домаЯков Александров Селоца злобина крестьянская девиц Матрона Иванова Молова
Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: Косьмичева Кузьмичева Александра Андрианова

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Той де деревни крестьянин Денис Максимов и крестьянка Акелина Николаева
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Кузьмичев Косьмичев Сергей Андрианов

Мать ребёнка: Косьмичева Праскева Михайлова

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Сельца Тверитина крестьянинъ Андріанъ Логинова Космичевъ, и законная его онина Праскева Михайлова, оба православнаго вѣроисповѣданія. Восприемники: Того жъ сельца крестьянинъ Афанасій Петровъ и крест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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