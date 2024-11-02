Косьмичева Праскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: Михаил Афанасиев
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
26.06.1871
Сын: Косьмичев Павел Андрианов
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Пущинской волости сельца Злобина Крестьянинъ Иванъ Федодосиев Пущинской волости деревни Гавшино крестьянина Михаила Афонасiева дочь Марія
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: Косьмичева Наталья Андрианова
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Сельца Тверитина Кредьянинъ Петръ Родіоновъ - крестьянина законная Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
16.08.1874
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Слова Тверитина Священникъ Петръ Родіоновъ Крестьянинъ на Ивана Трофимова жена Дарья Федорова
Рождение ребёнка
07.07.1876
Сын: Косьмичев Михаил Андрианов
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Сельца Тверитина Крестьянин Василій Васильевъ; Крестьянинъ Петра Кононова жена Праскева Васильева
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Косьмичев Федор Андрианов
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Восприемники: Воспитанник московского домаЯков Александров Селоца злобина крестьянская девиц Матрона Иванова Молова
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Косьмичева Кузьмичева Александра Андрианова
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Той де деревни крестьянин Денис Максимов и крестьянка Акелина Николаева
Рождение ребёнка
24.09.1883
Сын: Кузьмичев Косьмичев Сергей Андрианов
Отец ребёнка: Косьмичев Андриан Логинов
Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Сельца Тверитина крестьянинъ Андріанъ Логинова Космичевъ, и законная его онина Праскева Михайлова, оба православнаго вѣроисповѣданія. Восприемники: Того жъ сельца крестьянинъ Афанасій Петровъ и крест... Показать все
Смерть
Неизвестно