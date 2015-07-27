Коленко Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения31.01.1951
Дата смерти27.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951
Отец: Каленька Семен
Мать: Коленко Лилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленко Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1972
Дочь: Климович (Коленко) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Коленко Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коленко Татьяна Николаевна
Смерть
27.07.2015