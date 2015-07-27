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Коленко Александр Семенович

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

31.01.1951

Дата смерти

27.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1951

Отец: Каленька Семен

Мать: Коленко Лилия Ивановна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленко Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.07.1972

Дочь: Климович (Коленко) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Коленко Лидия Михайловна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коленко Татьяна Николаевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
27.07.2015
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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