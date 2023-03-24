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Kanninen Maria Issakantytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

15.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1851

Отец: Issakka Pedrinpoika

Мать: (Nissinen) Anna-Marketta Kallentytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Vornanen (Kanninen) Jekaterina Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Kanninen) Olga Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Kanninen Ilja Vasileinpoika

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
13.03.1880

Дочь: (Kanninen) Anna Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Kanninen Issakka Vasileinpoika

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: (Kanninen) Akilina Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
11.07.1886

Дочь: (Kanninen) Marina Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
24.04.1889

Дочь: Torssonen (Kanninen) Aleksandra Vasileintytär

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
29.05.1891

Сын: Kanninen Ivan Vasileinpoika

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Рождение ребёнка
28.05.1893

Сын: Kanninen Petter Vasileinpoika

Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika

Смерть
Неизвестно

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