Kanninen Maria Issakantytär
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения15.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Vornanen (Kanninen) Jekaterina Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Дочь: (Kanninen) Olga Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Сын: Kanninen Ilja Vasileinpoika
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Дочь: (Kanninen) Anna Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Сын: Kanninen Issakka Vasileinpoika
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Дочь: (Kanninen) Akilina Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Дочь: (Kanninen) Marina Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Дочь: Torssonen (Kanninen) Aleksandra Vasileintytär
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Сын: Kanninen Ivan Vasileinpoika
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika
Сын: Kanninen Petter Vasileinpoika
Отец ребёнка: Kanninen Vasilei Jegorinpoika