Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Подчепаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Непомнящих) ?
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящих Владимир
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящих Михаил
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Непомнящих Иван