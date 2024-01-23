Непомнящих (Подчепаева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Подчепаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Непомнящих) ?

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящих Владимир

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящих Михаил

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непомнящих Иван

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