Непомнящих Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнящих Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Непомнящих) ?
Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящих Владимир
Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящих Михаил
Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно