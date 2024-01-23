Непомнящих Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепомнящих Иван

Непомнящих Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Непомнящих) ?

Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящих Владимир

Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящих Михаил

Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомнящих (Подчепаева) Евдокия

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