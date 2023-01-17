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Морозиков Иван Иванов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 01.10.1874

Сын: Морозиков Яков Иванов

Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Морозиков Василий Иванов

Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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