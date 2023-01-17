Морозиков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 01.10.1874
Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Морозикова Анна Елисеева
Смерть
Неизвестно