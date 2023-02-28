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Морозиков Яков Иванов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 01.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 01.10.1874

Отец: Морозиков Иван Иванов

Мать: Морозикова Анна Елисеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Морозов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Морозов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Морозов Семён Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Сын: Морозиков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1909

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1911

Сын: Морозиков Максим Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Морозиков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Степанида Архипова

Смерть
Неизвестно
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