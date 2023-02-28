Морозиков Яков Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 01.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 01.10.1874
Отец: Морозиков Иван Иванов
Мать: Морозикова Анна Елисеева
Рождение ребёнка
16.02.1901
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
07.03.1903
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
31.12.1904
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
22.04.1907
Сын: Морозиков Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
25.07.1909
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
02.08.1911
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
29.12.1912
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Морозова Степанида Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно