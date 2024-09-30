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Райккерус Михаил Петрович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.10.1836

Дата смерти

04.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1836

Отец: Райккерус Петр Андреевич

Мать: Мария Густавовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.12.1866

Жена: Райккерус (Олонен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
25.11.1867

Сын: Райккерус Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Райккерус (Олонен) Мария Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Райккерус Иван Михайлович

Мать ребёнка: Райккерус (Олонен) Мария Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.01.1884

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