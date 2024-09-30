Райккерус Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения21.10.1836
Дата смерти04.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1836
Отец: Райккерус Петр Андреевич
Мать: Мария Густавовна
Бракосочетание
27.12.1866
Рождение ребёнка
25.11.1867
Сын: Райккерус Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Райккерус (Олонен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
28.09.1875
Сын: Райккерус Иван Михайлович
Мать ребёнка: Райккерус (Олонен) Мария Адамовна
Смерть
04.01.1884