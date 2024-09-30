Мария Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти23.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
18.04.1828
Сын: Райккерус Андрей Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1830
Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1836
Сын: Райккерус Михаил Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич
Смерть
23.03.1864