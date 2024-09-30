Мария Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

23.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Муж: Райккерус Петр Андреевич

Рождение ребёнка
18.04.1828

Сын: Райккерус Андрей Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1830

Сын: Райккерус Абрам Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.10.1836

Сын: Райккерус Михаил Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.03.1864

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