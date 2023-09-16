Семеник (Литвина) Анастасия Ивановна
Место рожденияЯмполь
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1923
Рождение ребёнка
15.09.1924
Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1927