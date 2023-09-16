Семеник (Литвина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Литвина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
15.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Павел Моисеевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Павел Моисеевич

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