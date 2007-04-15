Ганагин Иван Иванович 01.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганагин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

15.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
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Место
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Рождение
01.01.1933

Отец: Ганагин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1963

Сын: Ганагин Александр Иванович

Мать ребёнка: Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.09.1973

Дочь: Домницкая Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна

Смерть
15.04.2007

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