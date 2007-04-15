Ганагин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти15.04.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: Ганагин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1963
Сын: Ганагин Александр Иванович
Мать ребёнка: Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.09.1973
Дочь: Домницкая Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна
Смерть
15.04.2007