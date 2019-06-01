Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1929

Дата смерти

01.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилипенко Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1963

Сын: Ганагин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ганагин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1973

Дочь: Домницкая Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ганагин Иван Иванович

Смерть
01.06.2019

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