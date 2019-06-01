Ганагина (Пилипенко) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1929
Дата смерти01.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилипенко Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.1963
Сын: Ганагин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ганагин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1973
Дочь: Домницкая Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ганагин Иван Иванович
Смерть
01.06.2019