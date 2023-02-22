Зыкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1896
Дата смерти16.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыкина Иван
СССР, Кировская область, Лебяжский район, д. Кикнурское
Рождение ребёнка
04.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыкина Иван
СССР, Кировская область, Лебяжский район, д. Кикнурское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкина Иван
Смерть
16.07.1968