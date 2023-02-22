Зыкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1896

Дата смерти

16.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыкина Иван

СССР, Кировская область, Лебяжский район, д. Кикнурское
Рождение ребёнка
04.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыкина Иван

СССР, Кировская область, Лебяжский район, д. Кикнурское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкина Иван

Смерть
16.07.1968
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