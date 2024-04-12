Козлова (Лысенко) Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Лысенко) Варвара Федотовна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1874 ст.

Отец: Лысенко Федот Фёдорович

Мать: Лысенко Евдокия Фёдоровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Козлов Нил Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.

Сын: Козлов Андрей Нилович

Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1902 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Ниловна

Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Козлова Анна Ниловна

Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.

Дочь: Козлова Евгения Ниловна

Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Дочь: Козлова Мария Ниловна

Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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