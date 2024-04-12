Козлова (Лысенко) Варвара Федотовна
Место рождения
Дата рождения06.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1874 ст.
Отец: Лысенко Федот Фёдорович
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Муж: Козлов Нил Иванович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1902 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Ниловна
Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Козлова Анна Ниловна
Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.
Дочь: Козлова Евгения Ниловна
Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Дочь: Козлова Мария Ниловна
Отец ребёнка: Козлов Нил Иванович
Смерть
Неизвестно