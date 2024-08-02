Великанова (Бекштрева) Александра
Место рожденияРоссия
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бекштрев Денис
Мать: Бекштрева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Великанов Семен
Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1911
Дочь: Вагина (Великанова) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Великанов Семен
Никольское, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно