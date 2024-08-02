Великанова (Бекштрева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Бекштрева) Александра

Место рождения

Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бекштрев Денис

Мать: Бекштрева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Семен

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Вагина (Великанова) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Великанов Семен

Никольское, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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