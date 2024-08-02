Вагина (Великанова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина (Великанова) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Никольское, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

05.10.1911

Дата смерти

04.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911

Отец: Великанов Семен

Мать: Великанова (Бекштрева) Александра

Никольское, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагин Алексей

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Вагин Анатолий

Отец ребёнка: Вагин Алексей

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лебединская (Вагина) Любовь

Отец ребёнка: Вагин Алексей

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: (Вагина) Рая

Отец ребёнка: Вагин Алексей

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1952

Сын: Вагин Василий

Отец ребёнка: Вагин Алексей

Смерть
04.12.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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