Вагина (Великанова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1911
Дата смерти04.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911
Отец: Великанов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Вагин Анатолий
Отец ребёнка: Вагин Алексей
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лебединская (Вагина) Любовь
Отец ребёнка: Вагин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: (Вагина) Рая
Отец ребёнка: Вагин Алексей
Рождение ребёнка
Около ?.07.1952
Сын: Вагин Василий
Отец ребёнка: Вагин Алексей
Смерть
04.12.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно