Заровняев Федор Варсанофиев
мужской, родился 1877, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецЗаровняев Варсанофий Митрофанович02.09.1848 г.р.
МатьЗаровняева (Макарова) Анисья Гавриловна1852 г.р.
Супруги
Дети
Заровняев Иоанн Федорович1901 г.р.
Заровняев Иоанн Федорович28.09.1904 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровняев Александр Федорович
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Заровняев Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Заровняев Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
04.02.1906
Сын: Заровняев Федор Федорович
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: (Заровняева) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.01.1915
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
30.05.1918
Сын: Заровняев Никифор Федорович
Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно