Заровняев Федор Варсанофиев 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Заровняев Федор Варсанофиев

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1877, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Заровняев Варсанофий Митрофанович02.09.1848 г.р.
Мать
Заровняева (Макарова) Анисья Гавриловна1852 г.р.
Супруги
Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна1875 г.р.
Дети
Заровняев Иоанн Федорович1901 г.р.
Заровняев Иоанн Федорович28.09.1904 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Мать: Заровняева (Макарова) Анисья Гавриловна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Александр Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Заровняев Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Заровняев Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Заровняев Федор Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: (Заровняева) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Заровняев Петр Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
30.05.1918

Сын: Заровняев Никифор Федорович

Мать ребёнка: Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.