Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Заровняев Прокопий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Заровняев Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Заровняев Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Заровняев Федор Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Заровняев Петр Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1918

Сын: Заровняев Никифор Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Александр Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Федор Варсанофиев

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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