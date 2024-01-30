Заровняева (Заровняева) Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Заровняев Прокопий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Заровняев Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Заровняев Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
04.02.1906
Сын: Заровняев Федор Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
14.01.1915
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
30.05.1918
Сын: Заровняев Никифор Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровняев Александр Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Варсанофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно