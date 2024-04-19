Заровняева (Макарова) Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Макаров Гаврила Артемонов?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровняев Василий Варсанофиев
Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
23.05.1871
Сын: Заровняев Иоанн Варсанофиев
Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Заровняев Федор Варсанофиев
Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович
Смерть
Неизвестно