Заровняева (Макарова) Анисья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева (Макарова) Анисья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Макаров Гаврила Артемонов?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Василий Варсанофиев

Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1871

Сын: Заровняев Иоанн Варсанофиев

Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Заровняев Федор Варсанофиев

Отец ребёнка: Заровняев Варсанофий Митрофанович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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