Хавронья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХавронья Афанасьева

Хавронья Афанасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1803

Сын: Никанор Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Рождение ребёнка
01.10.1806

Сын: Абрамов, Отставной Казак В 1854 Роман Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гаврилл Дмитриев Корнила Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close