Хавронья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1803
Сын: Никанор Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1806
Сын: Абрамов, Отставной Казак В 1854 Роман Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гаврилл Дмитриев Корнила Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно