Корнила Рекрут В 1847 Г Дмитриев
мужской, родился 19.05.1817, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДмитрий Иванович1783 г.р.
МатьФевронья Афанасьева1774 г.р.
Супруги
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
ДетиПоказать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1817
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Февронья Афанасьева
Место жительства
1835
Бракосочетание
11.07.1837
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Абрамова Фиона Перес. В 1851 Г Фекла Корнилова
Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абрамов Иван Перес. В 1851 Г Корнилович/ Кириллович
Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Рождение ребёнка
23.03.1845
Сын: Гаврил Корнилович
Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Призыв на военную службу
1847
Военная служба
1847
Место жительства
1847
Рождение ребёнка
05.10.1847
Сын: Феофан Корнилович
Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Абрамов/ Дмитриев Не Зак Рож Епиман Перес. В 1851 Г Епиман/ Матвей Корнилов
Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Смерть
Неизвестно