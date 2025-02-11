Корнила Рекрут В 1847 Г Дмитриев 19.05.1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнила Рекрут В 1847 Г Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.05.1817, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дмитрий Иванович1783 г.р.
Мать
Февронья Афанасьева1774 г.р.
Супруги
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
Дети
Абрамова Фиона Перес. В 1851 Г Фекла Корнилова1840 г.р.
Абрамов Иван Перес. В 1851 Г Корнилович/ Кириллович1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1817

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Февронья Афанасьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10 Кирилл Дмитриев

Бракосочетание
11.07.1837

Жена: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Абрамова Фиона Перес. В 1851 Г Фекла Корнилова

Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абрамов Иван Перес. В 1851 Г Корнилович/ Кириллович

Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.03.1845

Сын: Гаврил Корнилович

Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Призыв на военную службу
1847
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1847
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1847
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
05.10.1847

Сын: Феофан Корнилович

Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Абрамов/ Дмитриев Не Зак Рож Епиман Перес. В 1851 Г Епиман/ Матвей Корнилов

Мать ребёнка: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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