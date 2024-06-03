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Шачнев Иван Кузьмич

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шачнев Кузьма Нефёдович

Мать: Шачнева Васса Иовлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1869 ст.

Жена: Шачнева (Семибратова) Дарья Евстафьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1871 ст.

Дочь: Шачнева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шачнева (Семибратова) Дарья Евстафьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шачнев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шачнев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шачнева (Семибратова) Дарья Евстафьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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