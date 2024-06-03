Шачнев Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шачнев Кузьма Нефёдович
Мать: Шачнева Васса Иовлева
Бракосочетание
10.11.1869 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1871 ст.
Дочь: Шачнева Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шачнева (Семибратова) Дарья Евстафьевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шачнев Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Шачнева (Семибратова) Дарья Евстафьевна
Смерть
Неизвестно