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Шачнева Васса Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1843 ст.

Муж: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шачнева Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шачнев Фёдор Кузьмин

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шачнев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шачнева Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Макроусова Гликерия Кузьмина

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шачнев Поликарп Кузьмин

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Шачнев Семён Кузьмин

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шачнев Фёдор Кузьмин

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шачнев Трофим Кузьмин

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Трофим и Фёдор-близнецы
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шачнева Параскева Кузьмина

Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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