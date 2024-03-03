Шачнева Васса Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шачнева Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шачнев Фёдор Кузьмин
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шачнев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шачнева Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Макроусова Гликерия Кузьмина
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шачнев Семён Кузьмин
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шачнев Фёдор Кузьмин
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Трофим и Фёдор-близнецы
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шачнева Параскева Кузьмина
Отец ребёнка: Шачнев Кузьма Нефёдович
Смерть
Неизвестно