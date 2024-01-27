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(Skamorova) Nura Yacov

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Skamorova Jacob William

Мать: Esfira Yacov

in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.05.1916

Сын: Shubin Mikael William

Отец ребёнка: Shubin William Musevich

Kars, Turkey or then Russia
Рождение ребёнка
26.11.1919

Дочь: Pearl William

Отец ребёнка: Shubin William Musevich

Arizona, USA
Смерть
Неизвестно
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