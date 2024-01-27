Shubin William Musevich
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Shubin Musey William
Мать: Natalie Klimontivna
in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.05.1916
Мать ребёнка: Nura Yacov
Kars, Turkey or then Russia
Рождение ребёнка
26.11.1919
Дочь: Pearl William
Мать ребёнка: Nura Yacov
Arizona, USA
Смерть
Неизвестно