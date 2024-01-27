Shubin William Musevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shubin William Musevich

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
1919 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Shubin Musey William

Мать: Natalie Klimontivna

in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.05.1916

Сын: Shubin Mikael William

Мать ребёнка: Nura Yacov

Kars, Turkey or then Russia
Рождение ребёнка
26.11.1919

Дочь: Pearl William

Мать ребёнка: Nura Yacov

Arizona, USA
Смерть
Неизвестно
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