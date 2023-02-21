Gurtovoy Константин Георгиевич
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Daria Konstantinovna
Мать ребёнка: Gurtovaya Katerina Mikhailovna
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Гуртовая Polina Konstantinovna
Мать ребёнка: Gurtovaya Katerina Mikhailovna
Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно