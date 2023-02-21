Gurtovoy Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurtovoy Константин Георгиевич

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Gurtovoy Георгий Константинович

Мать: Gurtovoy Зоя Ивановна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Daria Konstantinovna

Мать ребёнка: Gurtovaya Katerina Mikhailovna

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Гуртовая Polina Konstantinovna

Мать ребёнка: Gurtovaya Katerina Mikhailovna

Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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