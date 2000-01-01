Gurtovaya (Kozakova) Katerina Mikhailovna
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения05.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Daria Konstantinovna
Отец ребёнка: Gurtovoy Константин Георгиевич
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Гуртовая Polina Konstantinovna
Отец ребёнка: Gurtovoy Константин Георгиевич
Moscow, Russia
Место жительства
Неизвестно
москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
филолог