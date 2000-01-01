Gurtovaya (Kozakova) Katerina Mikhailovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurtovaya (Kozakova) Katerina Mikhailovna

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

05.12.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Daria Konstantinovna

Отец ребёнка: Gurtovoy Константин Георгиевич

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Гуртовая Polina Konstantinovna

Отец ребёнка: Gurtovoy Константин Георгиевич

Moscow, Russia
Место жительства
Неизвестно
москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
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