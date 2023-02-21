Шусс Мартин Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШусс Мартин Якубович

Шусс Мартин Якубович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шусс Войтех Мартинович

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Едлычко Мария Мартиновна

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гоуфек Елизавета (Бьета) Мартиновна

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шусс Иосиф Мартинович

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
27.09.1915

Сын: Шусс Вацлав (Василий) Мартинович

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шусс Франц Мартинович

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Варваровка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ковалёва Анна Мартиновна

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шусс Станислав Мартинович

Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шусс Мария Вацлавовна

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close