Шусс Мартин Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Едлычко Мария Мартиновна
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гоуфек Елизавета (Бьета) Мартиновна
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
27.09.1915
Сын: Шусс Вацлав (Василий) Мартинович
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Варваровка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ковалёва Анна Мартиновна
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шусс Станислав Мартинович
Мать ребёнка: Шусс Мария Вацлавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шусс Мария Вацлавовна
Смерть
1933