Шусс Войтех Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шусс Мартин Якубович
Мать: Шусс Мария Вацлавовна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шусс Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шусс Мария Васильевна
Смерть
1990
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости