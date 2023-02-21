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Шусс Войтех Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шусс Мартин Якубович

Мать: Шусс Мария Вацлавовна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шусс Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шусс Мария Васильевна

Смерть
1990
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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