Новикова Ирина Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Новиков Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно