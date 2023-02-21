Новикова Ирина Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ирина Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Новиков Карп Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Новиков Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Авраамович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Семен Авраамович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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