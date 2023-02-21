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Новиков Семен Авраамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Новиков Карп Семенович

Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Новиков Игнатий Семенович

Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ирина Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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