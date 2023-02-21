Новиков Семен Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Новиков Игнатий Семенович
Мать ребёнка: Новикова Ирина Евтихиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно