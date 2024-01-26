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Лебедев Николай

Место рождения

под Самарой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Усанова) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Прокофьев (Лебедева) Тамара

Мать ребёнка: Лебедева (Усанова) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Кочерова (Лебедева) Галина

Мать ребёнка: Лебедева (Усанова) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: воспаление легких

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