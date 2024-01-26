Лебедев Николай
Место рожденияпод Самарой
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева (Усанова) Анна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Прокофьев (Лебедева) Тамара
Мать ребёнка: Лебедева (Усанова) Анна
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Кочерова (Лебедева) Галина
Мать ребёнка: Лебедева (Усанова) Анна
Смерть
?.06.1976
Причина смерти: воспаление легких