Маширенко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти27.01.1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машир Захар
Отец ребёнка: Машир Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машир Стефан
Отец ребёнка: Машир Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Машир Марк
Смерть
27.01.1849
Жабянка
Причина смерти: чахотка