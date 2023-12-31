Маширенко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маширенко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

27.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машир Захар

Отец ребёнка: Машир Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машир Стефан

Отец ребёнка: Машир Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Машир Марк

Смерть
27.01.1849
Жабянка
Причина смерти: чахотка
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