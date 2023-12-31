Машир Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машир Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машир Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машир Захар

Мать ребёнка: Маширенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машир Стефан

Мать ребёнка: Маширенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Маширенко Татьяна

Смерть
Неизвестно
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