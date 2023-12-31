Машир Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машир Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машир Захар
Мать ребёнка: Маширенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машир Стефан
Мать ребёнка: Маширенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Маширенко Татьяна
Смерть
Неизвестно