(Кочкарева) Анна Николаева
женский, родилась 1849, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Карпова1820 г.р.
ОтецКочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кочкарев Николай Прокофьев
Мать: Анна Карпова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно