(Кочкарева) Анна Николаева 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кочкарева) Анна Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Карпова1820 г.р.
Отец
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кочкарев Николай Прокофьев

Мать: Анна Карпова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Смерть
Неизвестно

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