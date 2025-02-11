Анна Карпова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Карпова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Дети
Кочкарев Алексей Николаев1841 г.р.
Кочкарев Иван Николаев1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кочкарев Алексей Николаев

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кочкарев Иван Николаев

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Илья Николаев

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кочкарева) Анна Николаева

Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Смерть
Неизвестно

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