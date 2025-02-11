Анна Карпова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Кочкарев Николай Прокофьев1820 г.р.
Дети
Кочкарев Алексей Николаев1841 г.р.
Кочкарев Иван Николаев1843 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кочкарев Алексей Николаев
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Илья Николаев
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кочкарева) Анна Николаева
Отец ребёнка: Кочкарев Николай Прокофьев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно