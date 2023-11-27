Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1842 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Михайлович

Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемники: Деревни Тешкова крестьянин Степан Петров и той же Деревни …. Павлова жена … Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Михайлович

Смерть
Неизвестно
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