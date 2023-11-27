Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
13.07.1842 ст.
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Михайлович
Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемники: Деревни Тешкова крестьянин Степан Петров и той же Деревни …. Павлова жена … Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Михайлович
Смерть
Неизвестно