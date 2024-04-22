Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
13.07.1842 ст.
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Восприемники: Деревни Тешкова крестьянин Степан Петров и той же Деревни …. Павлова жена … Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно