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Иосиф Михайлович

Место рождения

Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1842 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемники: Деревни Тешкова крестьянин Степан Петров и той же Деревни …. Павлова жена … Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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