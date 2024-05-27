(Мясникова) Агафья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мясников Козма Козма/ Косма Сидоров
Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Мясникова) Ирина Сидорова
Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мясникова) Ефросинья Сидорова
Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мясникова) Матрона Сидорова
Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1797
Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев
Смерть
Неизвестно