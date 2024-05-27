(Мясникова) Агафья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мясникова) Агафья Сидорова

(Мясникова) Агафья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Сидор Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мясников Козма Козма/ Косма Сидоров

Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Мясникова) Ирина Сидорова

Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мясникова) Ефросинья Сидорова

Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мясникова) Матрона Сидорова

Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.01.1797

Сын: Мясников Гордей Сидоров

Отец ребёнка: Мясников Сидор Яковлев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.