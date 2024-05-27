Мясников Сидор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Мясников Яков Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мясников Козма Козма/ Косма Сидоров
Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Мясникова) Ирина Сидорова
Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мясникова) Ефросинья Сидорова
Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мясникова) Матрона Сидорова
Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
03.01.1797
Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова
Смерть
Неизвестно