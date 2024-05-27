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Мясников Сидор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мясников Яков Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Агафья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мясников Козма Козма/ Косма Сидоров

Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Мясникова) Ирина Сидорова

Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мясникова) Ефросинья Сидорова

Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мясникова) Матрона Сидорова

Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.01.1797

Сын: Мясников Гордей Сидоров

Мать ребёнка: (Мясникова) Агафья Сидорова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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