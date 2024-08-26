Булатова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиМежду 1892 и 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Смолина (Булатова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Булатова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Булатова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Булатова) Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич
Смерть
Между 1892 и 1902