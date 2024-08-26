Булатова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Между 1892 и 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Смолина (Булатова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Булатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Булатова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Булатова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Булатова) Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Булатов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Булатов Николай Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1892 и 1902
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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