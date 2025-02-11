Анисим
мужской, родился До 1776, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Матвей АнисимовДо 1794 г.р.
Дарья Анисимова1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1794
Сын: Матвей Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно