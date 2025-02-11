Анисим До 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисим

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1776, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Матвей АнисимовДо 1794 г.р.
Дарья Анисимова1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1794

Сын: Матвей Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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