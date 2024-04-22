Пискозуб Иосиф
Место рождения
Дата рождения09.09.1854
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854
Отец: Пискозуб Матвей
Мать: Пискозуб Мария
Бракосочетание
22.02.1879
Жена: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
22.12.1879
Дочь: Романишин Франциска
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пискозуб Антоний
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
22.03.1884
Дочь: Будишин Анна
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Пискозуб Иван
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пискозуб Матеуш
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
13.05.1892
Дочь: Боянчук Катерина
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пискозуб Михаил
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Паулина
Мать ребёнка: Пискозуб Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1892