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Пискозуб Иосиф

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Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

09.09.1854

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854

Отец: Пискозуб Матвей

Мать: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
22.02.1879

Жена: Пискозуб Мария

Рождение ребёнка
22.12.1879

Дочь: Романишин Франциска

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пискозуб Антоний

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
22.03.1884

Дочь: Будишин Анна

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Пискозуб Иван

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пискозуб Матеуш

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
13.05.1892

Дочь: Боянчук Катерина

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пискозуб Михаил

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Паулина

Мать ребёнка: Пискозуб Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1892
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