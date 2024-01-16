Пискозуб (Сполниша) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискозуб (Сполниша) Мария

Место рождения

Надворная дом№59

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сполниша Антони

Мать: Сполниша Анна

Надворная дом№59
Бракосочетание
22.02.1879

Муж: Пискозуб Иосиф

Рождение ребёнка
22.12.1879

Дочь: Романишин Франциска

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пискозуб Антоний

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
22.03.1884

Дочь: Будишин Анна

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Пискозуб Иван

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пискозуб Матеуш

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
13.05.1892

Дочь: Боянчук Катерина

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пискозуб Михаил

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Паулина

Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
После 1892
Смерть
После 1892
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