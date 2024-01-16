Пискозуб (Сполниша) Мария
Место рожденияНадворная дом№59
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сполниша Антони
Мать: Сполниша Анна
Надворная дом№59
Бракосочетание
22.02.1879
Муж: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
22.12.1879
Дочь: Романишин Франциска
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пискозуб Антоний
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
22.03.1884
Дочь: Будишин Анна
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Пискозуб Иван
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пискозуб Матеуш
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
13.05.1892
Дочь: Боянчук Катерина
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пискозуб Михаил
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Паулина
Отец ребёнка: Пискозуб Иосиф
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
После 1892
Смерть
После 1892