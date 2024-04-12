(Хмильовская) Розалия Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хмильовская) Розалия Казимировна

Место рождения

Рудки, Львівська область

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудки, Львівська область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Рондяк Григорий Петрович

Отец ребёнка: Рондяк Пётр Григорьевич

Бракосочетание
До 1911

Муж: Рондяк Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рондяк Катерина Стефановна

Отец ребёнка: Витрух Стефан Григорьевич

Бракосочетание
21.02.1916

Муж: Витрух Стефан Григорьевич

дом 39
Бракосочетание
?.11.1918

Муж: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
22.01.1921

Сын: Rondiak Walter (Владимир)

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
дом 39
Рождение ребёнка
11.07.1922

Сын: Рондяк Пётр Теодорович

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
06.12.1923

Дочь: Ольга Теодоровна

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
06.01.1925

Сын: Rondiak Jaroslaw (Morley)

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
дом 39
Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Стефания Теодоровна

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
дом 39
Рождение ребёнка
20.12.1927

Дочь: Kuran Анна Теодоровна

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
дом 39
Рождение ребёнка
09.10.1930

Сын: Rondiak Teodor (Fred)

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Раздельное, Львівська область
дом 39
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rondiak Leo

Отец ребёнка: Rondiak Theodor

Смерть
?.02.1972
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