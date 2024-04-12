(Хмильовская) Розалия Казимировна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти?.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
12.01.1911
Отец ребёнка: Рондяк Пётр Григорьевич
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рондяк Катерина Стефановна
Отец ребёнка: Витрух Стефан Григорьевич
Бракосочетание
21.02.1916
дом 39
Бракосочетание
?.11.1918
Муж: Rondiak Theodor
Рождение ребёнка
22.01.1921
Сын: Rondiak Walter (Владимир)
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
дом 39
Рождение ребёнка
11.07.1922
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
Рождение ребёнка
06.12.1923
Дочь: Ольга Теодоровна
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
Рождение ребёнка
06.01.1925
Сын: Rondiak Jaroslaw (Morley)
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
дом 39
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Стефания Теодоровна
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
дом 39
Рождение ребёнка
20.12.1927
Дочь: Kuran Анна Теодоровна
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
дом 39
Рождение ребёнка
09.10.1930
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
дом 39
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rondiak Leo
Отец ребёнка: Rondiak Theodor
Смерть
?.02.1972