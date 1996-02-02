Сидоркин Степан Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркин Степан Аксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1952

Дочь: Сидоркина Мелания Степановна

Мать ребёнка: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна

Рождение ребёнка
03.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна

Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна

Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна

Смерть
02.02.1996
Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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