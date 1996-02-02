Сидоркин Степан Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти02.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1952
Дочь: Сидоркина Мелания Степановна
Мать ребёнка: Полонянкина Фотиния Евдоксеевна
Рождение ребёнка
03.06.1955
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1959
Рождение ребёнка
17.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1996