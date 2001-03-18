Полонянкина (Полонянкина) Фотиния Евдоксеевна
Место рожденияГуляевское Енисейский район
Дата рождения11.04.1929
Дата смерти18.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
13.01.1952
Дочь: Сидоркина Мелания Степановна
Отец ребёнка: Сидоркин Степан Аксентьевич
Рождение ребёнка
03.06.1955
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1959
Рождение ребёнка
17.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2001