Полонянкина (Полонянкина) Фотиния Евдоксеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Полонянкина) Фотиния Евдоксеевна

Место рождения

Гуляевское Енисейский район

Дата рождения

11.04.1929

Дата смерти

18.03.2001

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929

Отец: Полонянкин Евдоксей Кириллович

Мать: Полонянкина Анфиса Федоровна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
13.01.1952

Дочь: Сидоркина Мелания Степановна

Отец ребёнка: Сидоркин Степан Аксентьевич

Рождение ребёнка
03.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Степан Аксентьевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Степан Аксентьевич

Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Степан Аксентьевич

Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоркин Степан Аксентьевич

Смерть
18.03.2001
Колмогорово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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