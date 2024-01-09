Периева (Пашаева) Севиль Эльдар Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Периева (Пашаева) Севиль Эльдар Кызы

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Место рождения

Alavari, Georgia

Дата рождения

09.09.1979

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Муж

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1979

Отец: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

Мать: Pashaeva Solmaz

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
29.04.2004

Сын: Периев Нурлан

Отец ребёнка: Периев Руслан

Рождение ребёнка
07.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Периев Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Периев Руслан

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